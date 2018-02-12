«Кролик Питер» спровоцировал скандал 

Милая семейная комедия "Приключения кролика Питера" возмутила аллергиков.
Благотворительная организация Allergy UK утверждает, что фильм насмехается над серьезностью болезни и проявляют неуважение к семьям, которые потеряли близких из-за анафилактического шока.
"Анафилактический шок может убить и убивает. Неприемлемо включать в детский фильм сцены с серьезной аллергической реакцией на пищу!", — утверждает руководитель организации Карла Джонс.
В фильме действительно есть сцена, где главные герои бросают в рот главному злодею Тому ежевику, когда узнают, что у него аллергия на эту ягоду.
Представители студии Sony Pictures тут же принесли извинения и признали свою вину:
"Мы не должны были включать в фильм фрагмент о пищевой аллергии Тома даже в мультяшной, шуточной манере. Мы приносим свои искренние извинения за то, что не были осторожны с такой серьезной темой".