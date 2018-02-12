«Кролик Питер» спровоцировал скандал

Милая семейная комедия "Приключения кролика Питера" возмутила аллергиков.

"Анафилактический шок может убить и убивает. Неприемлемо включать в детский фильм сцены с серьезной аллергической реакцией на пищу!", — утверждает руководитель организации Карла Джонс. Благотворительная организация Allergy UK утверждает, что фильм насмехается над серьезностью болезни и проявляют неуважение к семьям, которые потеряли близких из-за анафилактического шока.

В фильме действительно есть сцена, где главные герои бросают в рот главному злодею Тому ежевику, когда узнают, что у него аллергия на эту ягоду.