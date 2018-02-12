Третий сезон «Очень странных дел» станет еще короче 

Как сообщает TVLine, предстоящий сезон сериала «Очень странные дела» стал еще короче. Если в прошлом году Netflix выпустили девять серий, то в третьем сезоне покажут только восемь. Первый сезон также состоял из восьми эпизодов.
«Очень странные дела» — научно-фантастический сериал, события которого происходят в 1980-х годах в провинциальном городке Хоукинс. С тех пор, как в первом сезоне один из главных героев попадает в параллельное измерение, в городе стало происходить что-то необъяснимое. В сериале также содержится много отсылок к работам Стивена Кинга, Стивена Спилберга и Джона Карпентера. Главные роли исполняют Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Волфхард, Милли Браун, ГейтенМатараццо, КалебМакЛафлин, Ной Шнапп, Наталия Драйер, Чарли Хитон, МэттьюМодайн, Кара Буоно и другие.
Создателями, исполнительными продюсерами и режиссерами сериала являются Мэтт Даффер, Росс Даффер и Шон Леви. Съемки нового сезона начнутся уже в апреле этого года.