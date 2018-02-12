Ещё
Третий сезон «Очень странных дел» станет еще короче
Далее:
Читайте также:
Ещё

Третий сезон «Очень странных дел» станет еще короче 

Fancy Journal 12 февраля 2018
Как сообщает TVLine, предстоящий сезон сериала «Очень странные дела» стал еще короче. Если в прошлом году Netflix выпустили девять серий, то в третьем сезоне покажут только восемь. Первый сезон также состоял из восьми эпизодов.
«Очень странные дела» — научно-фантастический сериал, события которого происходят в 1980-х годах в провинциальном городке Хоукинс. С тех пор, как в первом сезоне один из главных героев попадает в параллельное измерение, в городе стало происходить что-то необъяснимое. В сериале также содержится много отсылок к работам Стивена Кинга, Стивена Спилберга и Джона Карпентера. Главные роли исполняют Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Волфхард, Милли Браун, ГейтенМатараццо, КалебМакЛафлин, Ной Шнапп, Наталия Драйер, Чарли Хитон, МэттьюМодайн, Кара Буоно и другие.
Создателями, исполнительными продюсерами и режиссерами сериала являются Мэтт Даффер, Росс Даффер и Шон Леви. Съемки нового сезона начнутся уже в апреле этого года.
Fancy Journal: последние новости
В сети появился трейлер «Мстителей: Война бесконечности» Дэнни Бойл снимет новый фильм о Бонде Мадонна снимет фильм о балерине
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?2
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской12
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение