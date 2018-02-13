Фанаты Marvel собираются бойкотировать «Венома»

Вышедший несколько дней назад первый тизер «Венома», нового супергеройского блокбастера Sony Pictures «по мотивам» комиксов, разочаровал поклонников Marvel — и даже Том Харди , который в фильме играет главную роль, не помог.

Разочарование оказалось настолько сильным, что некоторые фанаты уже призывают бойкотировать «Венома» — на основании всего лишь полутораминутного трейлера и парочки теорий заговора.

«Если фильм о Веноме будет успешным, Sony подойдут на шаг ближе к тому, чтобы забрать Человека-паука из киновселенной Marvel», Причиной призывов к бойкоту стал тот факт, что в дебютном трейлере не показали собственно Венома — ну и, как водится, личная неприязнь отдельных фанатов Marvel к студии Sony Pictures, которая владеет правами на героев комиксов про Человека-паука и собирается активно на них зарабатывать.

— утверждает один из авторов призыва к бойкоту.

«Всё это — часть злого плана Sony по возвращению Человека-паука себе. Покупая билет на этот фильм, вы поддерживаете этот план», «Венома» запустили Ави Арад и Эми Паскаль; Ави Арад знаменит тем, что испортил «Человека-паука 3» и «Нового Человека-паука», а Эми Паскаль — чокнутая идиотка, ответственная за женский ремейк «Охотников за привидениями»».

— подытоживают авторы акции.

«Веном» появится в прокате 4 октября 2018, Sony Pictures на призывы бойкотировать фильм пока никак не реагирует.