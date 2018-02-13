Вышел трейлер фильма ужасов «Тихое место»

Актер и режиссер Джон Красински выпускает свой новый режиссерский проект — фильм ужасов «Тихое место», где главные роли сыграли он сам и его талантливая жена и мать его двоих детей Эмили Блант

«Тихое место» рассказывает историю одной семьи, которая проживает в небольшой уединённой ферме в далёкой американской глубинке. У главных героев есть двое детей. Казалось бы, жизнь этих людей совершенно не отличается от жизни других таких семей. Но главные герои живут в доме, который наполнен ужасными монстрами, реагирующими на любой звук.

Герои разучили целый комплекс специальных жестов, которые помогают им общаться друг с другом, не издавая ни единого звука. Кроме того, каждый из членов семьи должен очень тихо передвигаться по всей территории дома, чтобы опасные существа не заметили их. Однако дом, где живут маленькие дети, не может быть самым тихим местом на земле…

В России фильм выйдет на большие экраны 5 апреля этого года.