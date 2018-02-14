Тест: насколько хорошо вы помните фильм «Чародеи»

Зимнюю сказку Константина Бромберга любят и знают несколько поколений зрителей. Ироничная и обаятельная, она заряжает позитивным настроением, и пронизана ожиданием чуда. Звездный состав, юмор и музыкальные шлягеры обеспечили картине неувядающую популярность.

Фильм рассказывает о приключениях сотрудников волшебного института накануне Нового года. Кто-то озабочен карьерой, кто-то работой, а кто-то — свиданием с любимым человеком. Но из-за коварной интриги все переворачивается с ног на голову, и счастливо разрешается лишь в новогоднюю ночь. Пройдите тест и вспомните замечательный фильм!