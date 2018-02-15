Ещё
Тест по фильму «Человек с бульвара Капуцинов»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест по фильму «Человек с бульвара Капуцинов» 

Рамблер 15 февраля 2018
Фото: Кадр из фильма "Человек с бульвара Капуцинов"
Комедийный вестерн Аллы Суриковой — один из лучших фильмов позднего советского кинематографа. Беззаботная, ироничная картина с элементами пародии и атмосферой условного ретро пришлась по душе множеству зрителей.
В этом фильме сыграл одну из своих последний ролей гениальный Андрей Миронов, но и в других ролях были заняты настоящие советские звезды.
Съемки проходили в Крыму, в Тихой бухте, где построили фанерную декорацию типичного города дикого Запада.
В главной роли Сурикова изначально видела только Миронова, а вот Билли Кинга должен был сыграть Алексей Жарков, однако Караченцов убедил режиссера отдать ему роль, убедительно изобразив драку на пробах.
А даму сердца главного героя могли сыграть Ирина Розанова или Ольга Кабо, но их пробы не понравились режиссеру. В конце концов, выбор предоставили самому Миронову и он выбрал Александру Яковлеву.
Пройдите наш тест и вспомните замечательный фильм!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской21
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение