«Лед» установил абсолютный рекорд в нашем прокате

В первый день проката фильм "Лед" собрал более 92 миллионов рублей, показав лучший старт в истории российского кино. Картина обошла лидеров прошлых лет: "Вий", "Защитники" и " Три богатыря. Ход конем".

Судя по такому успешному старту проката, у ленты не должно возникнуть проблем с окупаемостью, к тому же бюджет проекта оценивается всего в 2,5 миллиона долларов.

По сюжету девочка Надя много тренируется и вырастает в талантливую фигуристку, но из-за нелепой травмы она оказывается на больничной койке. Когда надежда на счастливую жизнь ее покидает, рядом неожиданно появляется близкий человек.