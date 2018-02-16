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«Лед» установил абсолютный рекорд в нашем прокате
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«Лед» установил абсолютный рекорд в нашем прокате 

Рамблер 16 февраля 2018
В первый день проката фильм "Лед" собрал более 92 миллионов рублей, показав лучший старт в истории российского кино. Картина обошла лидеров прошлых лет: "Вий", "Защитники" и " Три богатыря. Ход конем".
Судя по такому успешному старту проката, у ленты не должно возникнуть проблем с окупаемостью, к тому же бюджет проекта оценивается всего в 2,5 миллиона долларов.
Фильм "Лед" стал дебютом в полнометражном кино режиссера Олега Трофима, а продюсирует ленту звездный состав — Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский и Вячеслав Муругов.
Главные роли исполняют Аглая Тарасова, Мария Аронова, Александр Петров, Милош Бикович, Ян Цапник, Ксения Раппопорт, Павел Майков, Максим Белбородов и другие артисты.
По сюжету девочка Надя много тренируется и вырастает в талантливую фигуристку, но из-за нелепой травмы она оказывается на больничной койке. Когда надежда на счастливую жизнь ее покидает, рядом неожиданно появляется близкий человек.
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