«Квартет И» выпустил третью часть «О чем говорят мужчины»

«О чем говорят мужчины. Продолжение» — пожалуй, один из самых ожидаемых российских фильмов 2018 года. В ожидании премьеры давайте вспомним создателей комедийной франшизы, актеров «Квартета И».

В начале творческого пути актеры «Квартет И» часто появлялись в телевизионных проектах. Вели программы «С утра попозже» на ТВЦ , «Верю-не верю» на ТНТ, «Шоу ни бэ ни мэ нехило» на Первом канале. Были постоянными гостями развлекательно-интеллектуального шоу «Игры разума».

Помимо телевизионных проектов, участники «Квартета И» снимались в художественных фильмах и клипах музыкальных исполнителей. Александр Демидов, к примеру, сыграл в картинах «Пять похищенных монахов» (1991) и «Похабовск. Обратная сторона Сибири» (2013). Весь состав труппы засветился в клипах «Где-то за морями» певицы Клементии, «Это за окном рассвет» группы Браво, «Только ты сегодня не придешь» Саши Ч, «Реки любви» «Би-2», «Бермуды» «Мумий Тролля».

Музыкальные спектакли в исполнении «Квартета И» стали настоящими фурором и до сих пор пользуются популярностью у публики. По самым известным из них — «День радио» и «День выборов» — сняли одноименные фильмы, ставшие комедийными хитами. В 2010 году вышла третья, самая кассовая на тот момент экранизация спектакля «Квартета И», «О чем говорят мужчины». Актеры фильма не стали останавливаться на достигнутом и спустя год выпустили продолжение «О чем еще говорят мужчины». И вот, после семилетнего затишья, на экраны выходит третья часть полюбившейся зрителям комедии «О чем говорят мужчины. Продолжение».

Франшиза «О чем говорят мужчины» — лучшее детище «Квартета И». Участников театрального проекта зритель запомнил в первую очередь как актеров этого фильма.

Фильм «О чем говорят мужчины. Продолжение» выходит в прокат 19 февраля 2018 года