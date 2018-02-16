«Квартет И» выпустил третью часть «О чем говорят мужчины» 

«О чем говорят мужчины. Продолжение» — пожалуй, один из самых ожидаемых российских фильмов 2018 года. В ожидании премьеры давайте вспомним создателей комедийной франшизы, актеров «Квартета И».
Комедийный театр «Квартет И» сформировался из выпускников эстрадного факультета ГИТИСа — Ростислава Хаита, Леонида Бараца, Камиля Ларина, Александра Демидова и режиссера Сергея Петрейкова — еще в 1993 году. Тогда участники труппы поставили свою первую комедию «Это только шутки». И закрутилось…
В начале творческого пути актеры «Квартет И» часто появлялись в телевизионных проектах. Вели программы «С утра попозже» на ТВЦ, «Верю-не верю» на ТНТ, «Шоу ни бэ ни мэ нехило» на Первом канале. Были постоянными гостями развлекательно-интеллектуального шоу «Игры разума».
Помимо телевизионных проектов, участники «Квартета И» снимались в художественных фильмах и клипах музыкальных исполнителей. Александр Демидов, к примеру, сыграл в картинах «Пять похищенных монахов» (1991) и «Похабовск. Обратная сторона Сибири» (2013). Весь состав труппы засветился в клипах «Где-то за морями» певицы Клементии, «Это за окном рассвет» группы Браво, «Только ты сегодня не придешь» Саши Ч, «Реки любви» «Би-2», «Бермуды» «Мумий Тролля».
Со времени актеры отказались от участия в телешоу и сфокусировались на театральных постановках. Появился проект «Другой театр», в котором участники исполняют драматические роли. Сегодня в постановках «Квартета И» задействованы Федор Добронравов, Георгий Мартиросян, Валдис Пельш, Александр Полицеймако, Александр Жигалкин, Максим Виторган, Нонна Гришаева и другие актеры.
Музыкальные спектакли в исполнении «Квартета И» стали настоящими фурором и до сих пор пользуются популярностью у публики. По самым известным из них — «День радио» и «День выборов» — сняли одноименные фильмы, ставшие комедийными хитами. В 2010 году вышла третья, самая кассовая на тот момент экранизация спектакля «Квартета И», «О чем говорят мужчины». Актеры фильма не стали останавливаться на достигнутом и спустя год выпустили продолжение «О чем еще говорят мужчины». И вот, после семилетнего затишья, на экраны выходит третья часть полюбившейся зрителям комедии «О чем говорят мужчины. Продолжение».
Фильм в очередной раз снят в жанре роуд-муви: герои философствуют в поезде, по пути из Москвы в Санкт-Петербург. В картине также снялись актеры Алексей Барабаш, Елена Подкаминская, Леонид Каневский, Татьяна Догилева, Кристина Бабушкина. За музыкальное оформление по традиции отвечает группа «Би-2». Кроме того, в новой ленте засветился Михаил Прохоров в роли самого себя.
Франшиза «О чем говорят мужчины» — лучшее детище «Квартета И». Участников театрального проекта зритель запомнил в первую очередь как актеров этого фильма.
Фильм «О чем говорят мужчины. Продолжение» выходит в прокат 19 февраля 2018 года