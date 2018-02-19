Британская Киноакадемия вручила премию BAFTA 

В Лондоне прошла 71-я церемония вручения премий Британской Киноакадемии BAFTA Awards 2018.
Главную награду в категории "лучший фильм" получила драма английского режиссера Мартина МакДоны "Три билборда на граница Эббинга, Миссури". Эта же картина была признана "лучшим британским фильмом".
Статуэтку "лучшего режиссера" получил Гильермо дель Торо за фильм "Форма воды".
"Лучшим актером" британские киноакадемики признали Гэри Олдмена за участие в ленте "Темные времена", а "лучшей актрисой" — Фрэнсис МакДорманд за роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
"Лучшим мультфильмом" назвали ленту "Коко" режиссера Ли Анкрича.
Российский фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева уступил своим конкурентам в категории "лучший фильм на иностранном языке", победу одержала картина "Служанка" южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука.