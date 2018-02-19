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Сборы «Джуманджи: Зов джунглей» превысили $900 млн
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Сборы «Джуманджи: Зов джунглей» превысили $900 млн 

Рамблер 19 февраля 2018
Мировые сборы фантастического фильма "Джуманджи: Зов джунглей" студии Sony Pictures превысили 900 миллионов долларов. Такого впечатляющего результата картине удалось добиться всего за два месяца проката.
Фильм режиссера Джейка Кэздана имеет все шансы приблизиться к отметке в миллиард долларов, поскольку ему еще только предстоит выйти на важный для голливудских картин японский рынок, релиз ленты на котором запланирован 6 апреля 2018 года.
Успех "Джуманджи: Зов джунглей" стал полной неожиданностью для многих экспертов: обычно проекты в этом жанре с Дуэйном Джонсоном в главной роли не набирали такой большой кассы.
На прошлой неделе студия Sony анонсировала разработку следующей части, однако дата ее выхода не уточняется.
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