Сборы «Джуманджи: Зов джунглей» превысили $900 млн

Мировые сборы фантастического фильма "Джуманджи: Зов джунглей" студии Sony Pictures превысили 900 миллионов долларов. Такого впечатляющего результата картине удалось добиться всего за два месяца проката.

Фильм режиссера Джейка Кэздана имеет все шансы приблизиться к отметке в миллиард долларов, поскольку ему еще только предстоит выйти на важный для голливудских картин японский рынок, релиз ленты на котором запланирован 6 апреля 2018 года.

Успех "Джуманджи: Зов джунглей" стал полной неожиданностью для многих экспертов: обычно проекты в этом жанре с Дуэйном Джонсоном в главной роли не набирали такой большой кассы.

На прошлой неделе студия Sony анонсировала разработку следующей части, однако дата ее выхода не уточняется.