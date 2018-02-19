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«Три плюс два»: тест по самой горячей советской комедии
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«Три плюс два»: тест по самой горячей советской комедии 

Рамблер 19 февраля 2018
Фото: Кадр из фильма "Три плюс два"
Фильм Генриха Оганесяна вышел в 1963 году и сразу завоевал огромную популярность. В основе сюжета — пьеса Сергея Михалкова "Дикари", впервые поставленная в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой в 1958 году. Главных героев там играли Вицин, Тихонов и Рыбников, но режиссер решил сделать героев пьесы моложе. Поэтому появились Андрей Миронов, Евгений Жариков и Геннадий Нилов.
Производством фильма занимались сразу на двух киностудиях — Рижской и имени Горького. Натурные съемки прошли в Крыму, а сцены в палатке и машине — в павильонах Рижской киностудии.
У фильма две версии, обычная (88 минут) и широкоформатная (100 минут). Во второй есть сцена пляжного отдыха, где "яблоку негде упасть", а также сцены-фантазии главных героинь, которые представляют, кто по профессии их соседи по пляжу.
«Три плюс два», пожалуй, самая беззаботная советская комедия, пляжная и солнечная. В ней нет почти ничего от советского быта, кроме собственно отдыха "дикарями", который стал необыкновенно популярен после выхода фильма.
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