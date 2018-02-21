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Тест: смогли бы вы выжить в мире фэнтези?
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Тест: смогли бы вы выжить в мире фэнтези? 

Рамблер 21 февраля 2018
Фото: Кадр из фильма "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф"
В детстве многие из нас мечтали о волшебных приключениях. Некоторые даже искали дверь в Нарнию в платяном шкафу, ждали письмо из Хогвартса, делали космические корабли из подручных средств или надеялись найти золотую рыбку в зоомагазине.
Но реальный мир отрезвляет даже самых убежденных мечтателей. Мы выросли и теперь хотим длинный отпуск, многозначную зарплату и уютную собственную квартиру в престижном районе. Кроме того, собственный скепсис и жизненный опыт нам подсказывает, что очутиться в волшебном приключении — совсем не то же самое, что читать о нем.
Пройдите тест и узнайте, смогли бы вы выжить в типичном волшебном мире.
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