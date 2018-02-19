Фильм «Черная пантера» бьет рекорды на старте 

Старт картины студии Marvel "Черная пантера" превзошел все ожидания.
Сборы ленты за дебютный уикэнд составили 195 миллионов долларов. "Черная Пантера" показала пятый результат на старте в истории кино, уступив фильмам "Звездные войны: Пробуждение силы", "Звездные Войны: Последние джедаи", "Мир Юрского периода" и "Мстители".
Мировые сборы картины уже превысили 387 миллионов долларов.
За месяц до выхода фильма в широкий прокат кинокритики прогнозировали "Черной пантере" около 100 миллионов долларов, позже они были скорректированы сначала до 150, а затем до 180 миллионов долларов. Выходит, что фильм стартовал лучше самых оптимистичных прогнозов.