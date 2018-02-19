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Леонид Парфенов запустил свое новое шоу
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Леонид Парфенов запустил свое новое шоу 

Рамблер 19 февраля 2018
Леонид Парфенов запустил свое шоу. Выпуски будут выходить раз в семь дней на личном ютьюб-канале ведущего.
В своем шоу Леонид Парфенов будет рассказывать о событиях прошедшей недели, попивая вино из своей собственной коллекции. Первый выпуск программы уже появился в Сети. В нем Парфенов рассуждает о Дагестане, жизни и судьбе поэта-песенника Александра Башлачева, а также рассказывает о том, куда отправиться в Берлине.
Руководство телекомпании "НТВ" 1 июня 2004 года озвучило решение уволить знаменитого тележурналиста, который долгое время был человеком, олицетворявшим настроение канала. С тех самых пор Леонид Парфенов на телевидении не появлялся, но спустя 14 лет решил запустить собственное шоу в Сети.
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