«Нелюбовь» Звягинцева завоевала «Золотую катушку»

Организация аудиомонтажеров и шумовиков признала отечественную ленту лучшей.

На 65-й церемонии вручения премии "Золотая катушка", которую присуждает Организация аудиомонтажеров и шумовиков (MPSE), фильм "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева выиграл в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Награды в своих номинациях также получили "Бегущий по лезвию 2049" (звуковые эффекты), "Дюнкерк" (музыка), "Планета обезьян: Война" (диалоги), "Величайший шоумен" (мюзикл), "Тайна Коко" (анимация) и "Джейн" (документальный).

Среди телесериалов отличилась "Игра престолов", которой присудили сразу две награды, также были отмечены сериалы «Черное зеркало», «Очень странные дела», «Озарк», «Отжиг» и «Забытые Богом».