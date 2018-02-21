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«Нелюбовь» Звягинцева завоевала «Золотую катушку»
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«Нелюбовь» Звягинцева завоевала «Золотую катушку» 

Рамблер 21 февраля 2018
Организация аудиомонтажеров и шумовиков признала отечественную ленту лучшей.
На 65-й церемонии вручения премии "Золотая катушка", которую присуждает Организация аудиомонтажеров и шумовиков (MPSE), фильм "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева выиграл в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Награды в своих номинациях также получили "Бегущий по лезвию 2049" (звуковые эффекты), "Дюнкерк" (музыка), "Планета обезьян: Война" (диалоги), "Величайший шоумен" (мюзикл), "Тайна Коко" (анимация) и "Джейн" (документальный).
Среди телесериалов отличилась "Игра престолов", которой присудили сразу две награды, также были отмечены сериалы «Черное зеркало», «Очень странные дела», «Озарк», «Отжиг» и «Забытые Богом».
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