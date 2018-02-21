7 лучших отечественных фильмов о войне

23 февраля 1942 года в Советском Союзе вышел фильм «Разгром немецких войск под Москвой». Документальная работа советских режиссеров получила Сталинскую премию и была отмечена на Западе — она стала первым отечественным фильмом, удостоенным премии «Оскар». В канун Дня защитника Отечества «МИР 24» вспоминает оскароносную ленту Леонида Варламова и Ильи Копалина и другие фильмы о войне, которые составили «золотой фонд» российского кино. Повесть о настоящем человеке (1948)

«Очень советская повесть», — так отозвалась о повести Бориса Полевого российский критик Елена Сазанович. Картина, снятая по повести, получилась еще более советской. Однако художественный рассказ о подвиге советского летчика Алексея Мересьева получил сумасшедшую популярность и на родине, и за «железным занавесом»: повесть издавалась за рубежом более 40 раз, более 100 раз в России.

Главный герой — летчик, самолет которого был подбит немцами в небе над Новгородской областью — чудом уводит машину на советскую линию фронта. Упав с высоты 30 метров, он 18 суток ползет на руках через лес и болота. Мересьева находят местные жители, но километры и апрельская (в России еще зимняя) погода приводят к тому, что летчику ампутируют обе ноги. Кажется, он больше не может летать, что равносильно поражению — идет 1942 год, и о победе говорить рано. Оставаться на больничной койке, когда вся страна воюет, — нет ничего хуже. «Повесть о настоящем человеке» — история о том, как человек преодолевает себя и продолжает защищать родину, когда это кажется почти невозможным. Щит и меч (1968)

Один из лучших советских фильмов о военных разведчиках. Четырехсерийная сага вышла на экраны за пять лет до «Семнадцати мгновений весны», а потому стала первой в этом жанре советского кино.

Прототипом главного героя Александра Белова (Станислав Любшин) стал советский разведчик Александр Святогоров. Именно он ликвидировал военного коменданта Харькова генерала Георга фон Брауна. Главная песня фильма «С чего начинается Родина» в исполнении Марка Бернеса стала почти народной.

По сюжету саги, советский разведчик Александр Белов, он же потом Иоганн Вайс, приезжает в Германию под видом репатрианта. Белов умело вживается в роль интеллигентного немца, располагая к себе обходительностью и обаянием. Его задача — добыть важнейшие документы в тылу врага.

Фильм стал одним из самых кассовых в Советском Союзе по сборам. По опросу журнала «Советский экран», Станислав Любшин, сыгравший разведчика, был выбран лучшим актером 1968 года. Роль в саге «Щит и меч» стала также одной из дебютных работ Олега Янковского, где он проявил незаурядный актерский талант, сыграв сотрудника Гестапо, разочаровавшегося в идее превосходства арийской расы и решившего работать на советскую разведку.

О том, сможет ли Александр Белов добыть в логове нацистов документы государственной важности, вы узнаете 23 февраля на телеканале «Мир». Начало первой серии саги — в 16:15. Праздничная программа Дня защитника Отечества начнется на телеканале днем раньше — 22 февраля в 21:15 концертом «Когда поют мужчины»: военный хор в сопровождении оркестра исполнит музыкальное попурри из бессмертных хитов всех времен. Великий перелом (1945)

Фильм Фридриха Эрмлера имел рабочее название «Генерал армии» и перед началом проката в СССР был высоко оценен критикой в прессе. Название перед выходом поменяли — на победоносный фразеологизм «Великий перелом», который тогда еще только входил в оборот (на слуху у многих был еще другой «великий перелом», в промышленности и сельском хозяйстве, — 1929 года).

Несмотря на место действия — Сталинград — в картине ни разу не упоминается вслух название города. Города как бы нет, его название появляется только раз на военной карте. Имена генералов вымышленные. У военных на плечах погоны со звездами, которые были введены лишь в самом конце Сталинградской битвы. Но зрителям (даже заграничным) понятно — о каком городе идет речь.

Немцы впервые показаны в кинематографе не беспомощными, а хитрыми. Советские генералы появляются галереей портретов, которая делает картину интересной и интригующей без стрельбы и крупномасштабных панорамных сражений. «Великий перелом» Эрмлера был показан на первом послевоенном фестивале в Каннах, получив за границей Гран-при и победу в двух номинациях: «лучший сценарий» и «СССР». В бой идут одни «старики» (1973)

Цветная версия фильма запрещена к показу по телевидению из-за спора об авторских правах. Еще более сложная история сопровождала создание ленты в начале 1970-х.

Перед созданием фильма Леонид Быков (Маэстро) проконсультировался с большим количеством ветеранов. В результате почти все персонажи «В бой идут одни „старики“ получили реальные прообразы: от командира эскадрильи Титаренко до Вано — до фронтового друга летчика Ивана Кожедуба.

Однако законченный сценарий, максимально пропитанный воспоминаниями о войне, Госкино Украинской ССР отвергло — оно посчитало его нереалистичным и „негероическим“ (потому что на войне, мол, нет места песням и шуткам). Впрочем, ветераны войны доказывали чиновникам совсем обратное.

Другая трудность мешала воплощению сценария еще в момент съемок — в СССР не оказалось ни одного самолета „Ла-5“, на котором и воевали герои картины. Самолет нашли в Польше.

Фильм „В бой идут одни „старики“ примечателен тем, что Леонид Быков просил молодых актеров не учить роли наизусть, а говорить своими словами. В результате, по воспоминаниям режиссера, на пленку была записана почти правдиво воссозданная жизнь, которая происходила между боевыми вылетами на аэродроме 5-го гвардейского истребительного полка. Летят Журавли (1957)

Классика советского кинематографа, ставшая классикой кинематографа мирового. История о людях, в чьи судьбы вторглась война. Москва до 22 июня 1941-го и столица во время военного положения. В центре сюжета — история двух влюбленных, которых разлучила самая крупная трагедия XX века, ставшая для большинства личной.

Однако пронзительный фильм о войне, верности, любви и нравственных муках героев не понравился известному „критику“ искусства Никите Хрущеву. Он отозвался о героине „Летят журавли“ в крайне пренебрежительном тоне, примерно так же резко, как позже об участниках известной выставки в Манеже.

О триумфе картины за границей — фильм стал единственной советской лентой, получившей „Золотую пальмовую ветвь“ на Каннском кинофестивале, — в СССР сообщили крайне сдержанно: небольшая заметка в многотиражке извещала, что советский фильм получил награду, не упомянув ни имя режиссера Михаила Колотозова, ни автора сценария фильма, драматурга Виктора Розова, благодаря которому картина превратилась в кинороман. Разгром немецких войск под Москвой (1942)

“Это были суровые, но и радостные дни. Суровые, потому что мы создавали фильм в условиях прифронтового города», — вспоминал один из режиссеров фильма Илья Копалин.

Документальная лента об обороне столицы создавалась операторами буквально под пулями: утром съемочную группу отвозили в окопы на фронт, вечером их доставляли на машине в прифронтовой город. И так почти каждый день. Или ночь — если бои происходили после заката. В фильме показана подготовка к обороне Москвы, бои на западе Московской области, неостывшая после попадания снарядов немецкая бронетехника, атаки из окопов… Кадры клеились в холодных монтажных комнатах и даже в бомбоубежищах.

«Наступила самая ответственная волнующая запись: «Пятая симфония» Чайковского, — вспоминал Илья Копалин. — Светлая русская мелодия, гневный протест, рыдающие аккорды. А на экране сожженные города, виселицы, трупы, и на всем пути отступления фашистов следы насилия и варварства. Мы слушали музыку, смотрели на экран и плакали. Плакали оркестранты, с трудом игравшие замерзшими руками».

В следующем, 1943 году фильм был высоко оценен американскими кинокритиками и получил первый в истории СССР «Оскар». Кукушка (2012)

Так советские солдаты называли финских снайперов, воевавших на стороне гитлеровской коалиции. Один из них, бывший студент, а теперь солдат, — Вейко (Виллэ Хаапасало, известный многим по фильмам Александра Рогожкина).

Молодого солдата приковывают к камню, одевают в форму СС (что почти равносильно для него смертной казни) и оставляют на несколько дней одного — с небольшим запасом консервов и снайперской винтовкой. Но Вейко не хочет воевать. Он ломает металлическую цепь и убегает — до дома саамки Анни, у которой уже живет контуженный советский капитан Иван Картузов (Виктор Бычков).

Несмотря на то, что Вейко пытается объяснить Ивану, что не хочет воевать, советский солдат считает его фашистом и бросается на него с ножом. Тогда Вейко пытается применить полученные в университете знания русской культуры.

« — Лев Толстой. «Война и мир». Понимаешь?», — говорит Вейко.

На что советский капитан отвечает ему с прежней злостью: «Понял я, что вы, фашисты, Ясную Поляну сожгли».

Этот абсурдный диалог лишь один из немногих в фильме — но именно так и общаются между собой герои «Кукушки».

«Кукушка» Александра Рогожкина — фильм о том, как уживаются в тихом карельском селении трое разных людей, абсолютно не понимающих друг друга; о том, как бывшие враги приходят если не к согласию, то к примирению еще до того, как закончилась война.