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Состоялась премьера триллера «Красный воробей»
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Состоялась премьера триллера «Красный воробей» 

Киноафиша 22 февраля 2018
Каст фильма «Красный воробей» представил свою картину в Лондоне.
Картина повествует историю бывшей балерины, вынужденной покинуть сцену из-за полученной травмы. Пытаясь начать жить заново, главная героиня соглашается стать рекрутом в Школе Воробьев, где ум и тело своих учеников используют в качестве опасного оружия.
Главную роль исполнила обладательница премии «Оскар» Дженнифер Лоуренс. Ее коллегами по фильму стали актеры: Джоэл Эдгертон, Шарлотта Рэмплинг, Маттиас Шонартс, Сергей Полунин, Джереми Айронс и другие. За режиссерским креслом Френсис Лоуренс — режиссер фильмов о «Голодных играх».
Российская премьера намечена на 31 мая 2018 года.
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