На экраны выходит третья часть «О чем говорят мужчины» 

Сегодня в Москве состоялся премьерный показ продолжения популярной франшизы "О чем говорят мужчины". Долгожданную ленту звездным гостям представили режиссер картины Флюза Фархшатова и главные герои фильма Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов, Елена Подкаминская и другие.
Новая часть комедии расскажет зрителям о приключениях квартета в Питере. Зачем им туда ехать, понимает далеко не каждый из них. А мы посмотрим, что из этого выйдет.
Большое внимание на премьерном показе привлек Михаил Прохоров. В картине он сыграл самого себя, тем самым дебютировав в кино.
На широкий экран для всех желающих картина выйдет 22 февраля.