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На экраны выходит третья часть «О чем говорят мужчины»
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На экраны выходит третья часть «О чем говорят мужчины» 

Рамблер 21 февраля 2018
Сегодня в Москве состоялся премьерный показ продолжения популярной франшизы "О чем говорят мужчины". Долгожданную ленту звездным гостям представили режиссер картины Флюза Фархшатова и главные герои фильма Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов, Елена Подкаминская и другие.
Новая часть комедии расскажет зрителям о приключениях квартета в Питере. Зачем им туда ехать, понимает далеко не каждый из них. А мы посмотрим, что из этого выйдет.
Большое внимание на премьерном показе привлек Михаил Прохоров. В картине он сыграл самого себя, тем самым дебютировав в кино.
На широкий экран для всех желающих картина выйдет 22 февраля.
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