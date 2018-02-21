На экраны выходит третья часть «О чем говорят мужчины»

Новая часть комедии расскажет зрителям о приключениях квартета в Питере. Зачем им туда ехать, понимает далеко не каждый из них. А мы посмотрим, что из этого выйдет.

Большое внимание на премьерном показе привлек Михаил Прохоров . В картине он сыграл самого себя, тем самым дебютировав в кино.

На широкий экран для всех желающих картина выйдет 22 февраля.