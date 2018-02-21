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«О чем говорят мужчины»: угадайте цитату из фильма
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«О чем говорят мужчины»: угадайте цитату из фильма 

Рамблер 21 февраля 2018
Фото: Кадр из фильма "О чем говорят мужчины"
На широкие экраны выходит третья часть фильма "О чем говорят мужчины". На этот раз незабываемый квартет отправляется в Питер, не все из них вполне понимают, зачем они туда едут, но все происходящее героям нравится. А что из этого получится, можно узнать в кино!
Продолжения известной картины пришлось ждать довольно долго, Первую часть зрители увидели в 2010 году, и следом за ней, в 2011 году, вышла вторая. Обе ленты стали невероятно популярны и по праву заслужили любовь зрителей.
Пройдите тест и узнайте, хорошо ли вы помните, о чем говорили герои популярной комедии.
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