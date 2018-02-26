Тест: угадайте роли соблазнительной Беллуччи

Моника Беллучи — итальянская актриса и фотомодель, совершенная красота которой покорила мир.

Уроженка Читта ди Кастелло и единственный ребенок в семье сотрудника транспортной компании Паскуале Беллуччи и художницы Брунеллы Бриганти, она бросила учебу в школе ради модельной карьеры, и не прогадала. А затем также решительно отправилась штурмовать мир кино и снова победила.

Моника сумела избежать участи многих красивых актрис и доказала свой талант перевоплощения в сложных драматических ролях.

Пройдите наш кинотест и вспомните роли прекрасной Моники.