«Черная пантера» выходит на широкие экраны в России 

Любимая многими киновселенная Marvel дарит зрителю свеженький экшн о противостоянии героев и злодеев.
История "Черной пантеры" повествует из далекого местечка в Африке, где распространен крайне редкий для других мест металл вибраниум. С ним зритель уже был знаком благодаря Тони Старку.
Так вот главной сюжетной линией и станет желание посторонних присвоить себе дары африканской земли. Защитником ценного металла предстанет правитель Т'Чалла, роль которого исполняет Чедвик Боузман. Помогать разбираться во всем происходящем будет агент ЦРУ Эверет Росс, которого сыграл непревзойденный Мартин Фримен.
Российская премьера назначена на 26 февраля.