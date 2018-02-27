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«Лед» собрал более миллиарда рублей
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«Лед» собрал более миллиарда рублей 

Рамблер 27 февраля 2018
Спортивная тема нынче в моде. Фигурное катание, красивые съемки, сказочная история любви. Прибавьте к этому удачную дату выхода фильма в прокат, аккурат к 14 февраля и в разгар обсуждаемой во всем мире Олимпиады, и получите беспроигрышный "рецепт" отлично окупаемой картины.
По данным портала kinobusiness.com, отечественный фильм-сказка о пути к мечте, любви и преодолении себя заработал в российском прокате более 1 млрд рублей. Почти половина сборов пришлась на праздничные выходные.
Отметим, что отметку в миллиард рублей за всю историю кинопроката в России сумели преодолеть лишь 10 фильмов отечественного производства, в числе которых "Вий", "Экипаж", "Викинг", "Сталинград", "Последний богатырь" и "Движение вверх".
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