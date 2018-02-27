6 эротических триллеров с неожиданной развязкой

Несколько картин, где опасность и страсть переплелись в интригующие истории с неожиданной концовкой.

Журналист

К журналисту, который по работе собирает разные скандальные истории — чем жутче, тем лучше — подкатывает сексапильная дама. Она просит Портера расследовать убийство ее мужа, а чтобы крепче мотивировать на подвиги, искусно его соблазняет. Хлоя

Кэтрин мучается от ревности и подозрений, ей кажется, что муж встречается с другой женщиной. Чтобы разобраться с сомнениями, она придумывает странный план: подсылает к нему проститутку под видом обычной студентки. А потом девушка должна вернуться к ней и рассказать, как все прошло. Цвет ночи

Психолог Билл расследует загадочные убийства, случившиеся в одной из групп, проходивших совместную терапию. По ходу дела герой влюбляется в неуравновешенную девицу, с которой у него отличный секс и много нервотрепки. Убей меня нежно

Элис с головой бросается в отношения с человеком, которого совсем не знает. Ради этого она оставляет свою привычную жизнь и мужчину, с которым жила уже очень давно. Однако постепенно девушка понимает, что о прошлом своего избранника стоило все-таки узнать заранее. Окончательный анализ

У доктора Исаака есть пациентка, которую мучают кошмары по ночам. У пациентки есть красавица-сестра, в которую влюбляется доктор после страстной ночи. А у красавицы есть муж-гангстер, от которого она хочет уйти, но не может. А у гангстера есть гантель, которой однажды ночью ему проломят голову. Служанка

В 30-е годы прошлого века Корея — колониальное владение Японии. Юная кореянка устраивается на работу в богатый японский дом, чтобы прислуживать леди Хедико. Она должна помочь одному аферисту соблазнить наследницу состояния и уговорить на побег с ним, но сама влюбляется в свою хозяйку.