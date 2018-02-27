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О чем говорят мужчины в новом фильме
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О чем говорят мужчины в новом фильме 

Рамблер 27 февраля 2018
В российский прокат вышел новый фильм "О чем говорят мужчины. Продолжение". В популярной комедии "Квартета И" главные герои отправляются в небольшое путешествие из Москвы в Санкт-Петербург на "Сапсане".
В основе фильма — все та же история о том, что друзьям удается собраться вместе, несмотря на работу и другие хлопоты. В этот раз нарушить рутину и ненадолго вытащить товарищей из Москвы решает Камиль, и друзья отправляются в город на Неве. Фильм планировали снимать в Казани, но сюжет получался настолько насыщенным, что вытеснял слова, которые актеры хотели бы туда вложить, поэтому съемки решено было перенести в летний Петербург.
Действительно, зрители любят эти комедии не столько за эффектное действие, сколько за диалоги, темы для которых ребята черпают из жизни.
"Эта часть действительно получилась более лирической, хотя юмора в ней не меньше. У нас там есть моменты ребячества, но, с другой стороны, когда на экране уже дядьки под 50, было бы странно только хохотать, радоваться и дурачиться. Хочется просто посидеть, поговорить "за носки", — рассказал актер Александр Демидов в интервью корреспонденту РИА Новостей.
Кроме того, у картины сменился режиссер: место Дмитрия Дьяченко заняла дебютантка Флюза Фаршхатова.
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