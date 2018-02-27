О чем говорят мужчины в новом фильме

В российский прокат вышел новый фильм "О чем говорят мужчины. Продолжение". В популярной комедии "Квартета И" главные герои отправляются в небольшое путешествие из Москвы в Санкт-Петербург на "Сапсане".

В основе фильма — все та же история о том, что друзьям удается собраться вместе, несмотря на работу и другие хлопоты. В этот раз нарушить рутину и ненадолго вытащить товарищей из Москвы решает Камиль, и друзья отправляются в город на Неве. Фильм планировали снимать в Казани, но сюжет получался настолько насыщенным, что вытеснял слова, которые актеры хотели бы туда вложить, поэтому съемки решено было перенести в летний Петербург.