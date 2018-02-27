Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту» 

Телеканал HBO опубликовал на YouTube первый официальный трейлер фильма "451 градус по Фаренгейту".
Главные роли в экранизации одного из самых известных романов Рэя Брэдбери исполняют актеры Майкл Шеннон ("Форма воды", "Подпольная империя") и Майкл Б. Джордан ("Крид", "Черная пантера"). Режиссером и автором сценария выступает Рамин Бахрани ("99 домов").
Сюжет фильма по знаменитой научно-фантастической антиутопии посвящен миру будущего, в котором все письменные издания уничтожаются специальным отрядом пожарных, а интерес к книгам и их хранение преследуются по закону.
Роман Брэдбери уже был успешно экранизирован в 1966 году французским режиссером Франсуа Трюффо.
Премьера же новой киноадаптации состоится в мае 2018 года, но точная дата пока не называется.