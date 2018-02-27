Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»

Телеканал HBO опубликовал на YouTube первый официальный трейлер фильма "451 градус по Фаренгейту".

Сюжет фильма по знаменитой научно-фантастической антиутопии посвящен миру будущего, в котором все письменные издания уничтожаются специальным отрядом пожарных, а интерес к книгам и их хранение преследуются по закону.

Роман Брэдбери уже был успешно экранизирован в 1966 году французским режиссером Франсуа Трюффо

Премьера же новой киноадаптации состоится в мае 2018 года, но точная дата пока не называется.