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Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
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Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту» 

Рамблер 27 февраля 2018
Телеканал HBO опубликовал на YouTube первый официальный трейлер фильма "451 градус по Фаренгейту".
Главные роли в экранизации одного из самых известных романов Рэя Брэдбери исполняют актеры Майкл Шеннон ("Форма воды", "Подпольная империя") и Майкл Б. Джордан ("Крид", "Черная пантера"). Режиссером и автором сценария выступает Рамин Бахрани ("99 домов").
Сюжет фильма по знаменитой научно-фантастической антиутопии посвящен миру будущего, в котором все письменные издания уничтожаются специальным отрядом пожарных, а интерес к книгам и их хранение преследуются по закону.
Роман Брэдбери уже был успешно экранизирован в 1966 году французским режиссером Франсуа Трюффо.
Премьера же новой киноадаптации состоится в мае 2018 года, но точная дата пока не называется.
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