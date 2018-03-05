Тест: угадайте поэта по строчкам из стихотворения

Русская поэзия удивительна и многогранна. Никто лучше классиков не смог рассказать о любви, дружбе, патриотизме и красоте природы. Помните ли вы стихотворения, которые учили в школе? Пройдите тест ниже!