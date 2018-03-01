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Киану Ривз готов снова стать Нео
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Киану Ривз готов снова стать Нео 

Рамблер 1 марта 2018
Киностудия Warner Bros. заявила о готовности перезапустить легендарную "Матрицу". Предполагают снять не только продолжение знаменитого фильма, но и несколько спин-оффов.
Сообщается, что создателей оригинальной картины, братьев (а теперь уже сестер) Вачовски, к работе над новым проектом привлекать не будут.
Появятся ли в новой ленте прежние актеры, пока неизвестно, но поклонницы знаменитой трилогии высказали желание увидеть в главной роли Киану Ривза.
На днях знаменитый актер порадовал своих фанатов положительным ответом на вопрос о вероятности его возвращения к роли Нео.
Правда, Ривз подчеркнул, что его участие в проекте полностью зависит от того, кто станет режиссером и напишет сценарий. Актер готов вновь перевоплотиться в Томаса Андерсона лишь при условии, что над картиной будут работать Вачовски.
В отличие от поклонников "Матрицы", высказавших опасение, что создатели нашумевшей картины уже не смогут на должном уровне осуществить руководство проектом, Киану абсолютно не сомневается в профессионализме "капитанов" прежней команды фильма.
Таким образом возвращение Киану Ривза полностью зависит от тех, кто решил продолжить франшизу. Если они рискнут пригласить в проект Вачовски, зрители увидят на экранах прежнего Нео.
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