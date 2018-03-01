Ещё
«Довлатов» выходит в российский прокат
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Довлатов» выходит в российский прокат 

Рамблер 1 марта 2018
Мелодрама, снятая режиссером Алексеем Германом-младшим, рассказывает о нескольких днях из жизни советского писателя.
Роль Довлатова играет сербский актер Милан Марич. Среди других исполнителей — Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Данила Козловский, Антон Шагин, Артур Бесчастный.
Фильм уже получил "Серебряного медведя" на Берлинале и приз независимого жюри, и это только начало. Впереди у ленты — участие во многих международных фестивалях, ее покажут в странах Европы, Северной Америки и в Австралии.
"Довлатов" — совместный проект России, Польши и Сербии. "Это история выдуманная, с вкраплениями прозы Довлатова и его высказываний. В ней нет ни глянца, ни копания в грязном белье. Это история о людях того времени, о замечательной ленинградской культуре 1970-1980-х годов, которая частью уехала, а частью умерла", — сказал режиссер на пресс-конференции в ТАСС, посвященной выходу фильма в прокат.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской16
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение