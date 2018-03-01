«Довлатов» выходит в российский прокат 

Мелодрама, снятая режиссером Алексеем Германом-младшим, рассказывает о нескольких днях из жизни советского писателя.

"Довлатов" — совместный проект России, Польши и Сербии. "Это история выдуманная, с вкраплениями прозы Довлатова и его высказываний. В ней нет ни глянца, ни копания в грязном белье. Это история о людях того времени, о замечательной ленинградской культуре 1970-1980-х годов, которая частью уехала, а частью умерла", — сказал режиссер на пресс-конференции в ТАСС, посвященной выходу фильма в прокат.

Фильм уже получил "Серебряного медведя" на Берлинале и приз независимого жюри, и это только начало. Впереди у ленты — участие во многих международных фестивалях, ее покажут в странах Европы, Северной Америки и в Австралии.