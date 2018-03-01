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Мэтт ЛеБлан не хочет воссоединения «Друзей»
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Мэтт ЛеБлан не хочет воссоединения «Друзей» 

Рамблер 1 марта 2018
Актер, сыгравший в культовом сериале "Друзья" обаятельного, но не слишком умного Джоуи Триббиани, объяснил, почему он против продолжения фильма.
В интервью ведущему австралийской радиостанции 973fm Мэтт дал понять, что против теоретического продолжения сериала. Во-первых, актер отметил, что у каждого поклонника наверняка есть свое понимание успешного продолжения сериала. А всем угодить невозможно.
Плохое продолжение, по мнению актера, может оставить неприятный осадок, который распространится и на уже любимый всеми сериал.
Кроме того, ЛеБлан осознает, что герои сериала, которым уже в районе 50 лет, вряд ли смогут быть так же интересны зрителям.
Я понимаю, что люди очень хотят увидеть воссоединение. Но тот сериал был посвящен определенному периоду жизни персонажей между 20 и 30 годами. Никто не хочет смотреть, как Джоуи проходит колоноскопию. Людям лучше забыть об этом.
— сказал актер.
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