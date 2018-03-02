Какие фильмы посмотреть перед «Оскаром»

«Тоня против всех» с Марго Робби Вместе с онлайн-кинотеатром ivi мы решили рассказать вам, какие фильмы стоит посмотреть, чтобы быть в теме.

В жанре байопика мы привыкли видеть фильмы о ярких взлетах или о падениях, после которых обязательно следуют победы. «Тоня против всех» — байопик необычный. В США Тоня Хардинг и случай, который произошел с дерзкой фигуристкой, известны каждому. Для российских зрителей эта история — новинка.

Ее имя стало скандальным и нарицательным после того, как Тоня оказалась замешанной в олимпиадных интригах. Из спортивной звезды, чей путь к успеху был тяжел, она превратилась в изгоя. Накануне Олимпиады 1994 года главная соперница Тони, Нэнси Керриган , едва не оставляет соревнования из-за травмы ноги, «устроили» которую муж и телохранитель Тони.

«Чудо» с Джулией Робертс и Оуэном Уилсоном «Тоня против всех» — это жестокий фильм о том, что порой талант и упорство ничего не решают. Главную роль в нем с блеском исполнила Марго Робби, ставшая кумиром всех подростков из-за роли Харли Квинн в «Отряде самоубийц». За такое резкое перевоплощение и в целом за роль неоднозначного женского персонажа Робби номинировали на «Оскар». А получит его, вероятней всего, Эллисон Дженни , сыгравшая мать Тони — Лавону. В ее послужном списке уже есть «Золотой глобус».

Эта семейная мелодраматическая комедия представлена на «Оскаре» в одной номинации — Лучший грим. Но зато какой это грим! Каждый съемочный день команда визажистов трудилась над лицом мальчика Джейкоба Тремблея, чтобы как следует его обезобразить. Он сыграл парня по имени Огги, у которого… нет лица.

Кадр из фильма "Чудо"

«Темные времена» С Гэри Олдманом и Лили Джеймс Он родился с редким заболеванием и перенес 27 операций, которые сделали его таким — внутри типичным, а снаружи ни на кого не похожим. И вот ему впервые в жизни предстоит пойти в школу, в пятый класс. Получится ли у Огги доверять новым людям, смогут ли «нормальные» дети безоговорочно принять его и что такое «нормальность» вообще — важные вопросы трогательного фильма «Чудо». Снял ленту режиссер Стивен Чбоски , наверняка знакомый вам по фильму «Хорошо быть тихоней». Родителей Огги сыграли Джулия Робертс и Оуэн Уилсон.

Если с большей частью прогнозов на получение «золотой статуэтки» в этом году сохраняется интрига, то с Лучшей мужской ролью все почти кристально ясно: награду наконец-то должен получить гениальный актер Гэри Олдман за роль британского премьера Уинстона Черчилля

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» с Фрэнсис МакДорманд и Сэмом Рокуэллом В темные времена для всего мира, в мае 1940 года, уже пожилой Уинстон Черчилль становится премьер-министром Великобритании. Немецкая армия продолжает захватывать европейские страны, город Дюнкерк окружен, еще немного — и Британия будет беззащитной. Пока Министерство иностранных дел настаивает на мирных переговорах и существенных уступках, Черчилль гнет свою линию и приказывает любой ценой спасать бойцов из Дюнкерка.

Этот фильм ирландца Мартина МакДоны стал триумфатором премии «Золотой глобус» — он выиграл в четырех номинациях.

Кадр из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

«Три билборда…» — это и жестокая драма о жизни маленького человека, и черная комедия. Дочь Милдред Хейс была изнасилована и жестоко убита. Спустя долгие месяцы мать так и не получила от правосудия никаких вестей. В отчаянии Милдред отдает последние сбережения на аренду трех никому не нужных билбордов у полузаброшенной дороги и пишет на них дерзкое обращение к местному шерифу Уиллоби. Эти три билборда переворачивают жизнь в городке вверх дном. «Фердинанд»

Новый мультфильм режиссера франшизы «Ледниковый период» Карлоса Салданы отлично подойдет для семейного просмотра. На «Оскаре» мультик представлен в номинации Лучший анимационный фильм.

Фердинанд — самый добрый бычок в Испании. Несмотря на свои размеры и завидную силу, он никогда не любил бодаться с другими быками. Ему по душе простые прогулки и любование природой. Но за свои миролюбивые увлечения Фердинанду предстоит бороться — его выбрали участником мадридской корриды… Фердинанд принимает вызов, чтобы доказать всем, как важно быть верным себе, несмотря ни на какие трудности.