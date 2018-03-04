Кадры нового «Простоквашино» попали в Сеть 

Актер Иван Охлобыстин выложил в свой Инстаграм отрывок из новой серии «Простоквашино».
Над продолжением сериала сейчас работают художники киностудии «Союзмультфильм». В новой серии Охлобыстин озвучивает почтальона Печкина. Шарик и Матроскин говорят голосами Гарика Сукачева и Михаила Ефремова соответственно, а Дядю Федора озвучивает Алексей Онежен.
Судя по эпизоду, герои по-прежнему живут в деревне, но рассуждают об интернете, отключении электричества и подписчиках в соцсетях, а Печкин теперь доставляет интернет-посылки.
Отрывок мультфильма вызвал смешанные отзывы. Одни комментаторы отметили, что актуальная тематика — это плюс, другие пожаловались на плохую анимацию.
khramova.julia Круто! С удовольствием посмотрю)
da3020 Ахаха! Бомба!
mo.metall Зачем? если руки из жопы. Какое то анимэ
nvfateevaЕсли взялись снимать продолжение. Тогда снимайте качественно. Все таки у нас уже другие времена с более развитыми технологиями мультик должен быть ну точно не хуже чем раньше. А судя по увиденному пока не получаеться (((
goldenman28 Фраза "хипстер амбарный" для детского мульта — это перебор. Голоса нужно делать похожие на старый мульт. А тут фиг пойми что получилось. Голос Матроскина полный ужас. Да и Охлобыстин для Печкина не подходит, не смотря на талант этого актёра. В целом идея тухлая, ничего хорошего не получится. Эту идею проглотят только те, кто не рос на настоящем "Простоквашино". Я же вырос на мультфильме Успенского и во времена отсутствия цветного телевизора и интернета каждый год ждал одни и те же серии мультфильма. Вот это было круто. В нынешние времена полной дозволенности это не будет оценено.
dinkaborisova Хватит ныть и хаять самих себя! Даже соотечественниками вас называть не хочется. Кому в России не нравится — уезжайте! Билет в Нью-йорк дешевле, чем на Камчатку. А то только ругаться все могут, ценители, блин, искусства!