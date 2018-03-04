Кадры нового «Простоквашино» попали в Сеть

Актер Иван Охлобыстин выложил в свой Инстаграм отрывок из новой серии «Простоквашино».

Судя по эпизоду, герои по-прежнему живут в деревне, но рассуждают об интернете, отключении электричества и подписчиках в соцсетях, а Печкин теперь доставляет интернет-посылки.

Отрывок мультфильма вызвал смешанные отзывы. Одни комментаторы отметили, что актуальная тематика — это плюс, другие пожаловались на плохую анимацию.