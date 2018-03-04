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Тест: вспомните роли и фильмы Олега Даля
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Тест: вспомните роли и фильмы Олега Даля 

Рамблер 4 марта 2018
Фото: Кадр из фильма
3 марта 1981 года умер Олег Даль, один из самых самобытных и глубоких актеров советского кино.
Он родился в Люблино, в 1963 году окончил Щепкинское училище. Первую роль в кино сыграл еще будучи студентом. Актер обладал уникальной манерой игры. Остроумие, врожденная интеллигентность, печальная ирония сделали его героем своего времени.
Ему равно удавались все жанры, от сказки до драмы. Олег Даль создал немало талантливых образов на сцене "Современника", театра на Малой Бронной и Малого.
Пройдите наш тест и вспомните самые известные роли актера.
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