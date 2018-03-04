Ещё
«Эмоджи фильм» признали худшей кинокартиной
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Эмоджи фильм» признали худшей кинокартиной 

Рамблер 4 марта 2018
"Эмоджи фильм" признали худшей кинолентой этого года. Картина была удостоена антипремии "Золотая малина", сообщает издание Hollywood reporter.
Рейтинг фильма IMDB составляет 3.0, а пользователи "Кинопоиска" ставит картине существенно более высокий балл — 5.3.
Вместе с "Эмоджи фильмом" за звание худшей картины боролись такие шедевры как "Спасатели Малибу", "Трансформеры: Последний рыцарь" и третья часть франшизы о любви к жестким отношениям "На пятьдесят оттенков темнее".
Премию "Золотая малина" традиционно вручают накануне церемонии "Оскар". В этом году мероприятие прошло уже в 38-й раз.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?2
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской12
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение