«Эмоджи фильм» признали худшей кинокартиной

"Эмоджи фильм" признали худшей кинолентой этого года. Картина была удостоена антипремии "Золотая малина", сообщает издание Hollywood reporter.

Рейтинг фильма IMDB составляет 3.0, а пользователи "Кинопоиска" ставит картине существенно более высокий балл — 5.3.

Вместе с "Эмоджи фильмом" за звание худшей картины боролись такие шедевры как "Спасатели Малибу", "Трансформеры: Последний рыцарь" и третья часть франшизы о любви к жестким отношениям "На пятьдесят оттенков темнее".

Премию "Золотая малина" традиционно вручают накануне церемонии "Оскар". В этом году мероприятие прошло уже в 38-й раз.