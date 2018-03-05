Гильермо дель Торо завоевал «Оскар» за режиссуру

Действие фильма «Форма воды» разворачивается в 1963 году. Немая уборщица секретной военной лаборатории Элайза Эспозито влюбляется в отловленного в одной из рек Южной Америки человека-амфибию. В тех краях этому существу поклоняются как божеству. Во время обеденных перерывов Элайза тайно проникает в запертую лабораторию, чтобы проводить время с загадочным существом. Она кормит его сваренными вкрутую яйцами, учит языку жестов, дает послушать музыку со своих любимых пластинок. Когда женщине становится известно, что над любимым собираются ставить жестокие эксперименты, а затем убить, она организовывает его побег.

Ранее семья американского писателя и сценариста Пола Зиндера обвинила создателей картины в плагиате. По их мнению, мексиканский режиссер позаимствовал сюжет картины из пьесы литератора «Позволь мне услышать твой шепот».