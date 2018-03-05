Гильермо дель Торо завоевал «Оскар» за режиссуру 

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо награду киноакадемии США «Оскар» как лучший режиссер. Победу ему принес фильм «Форма воды». Конкурентами дель Торо были Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Джордан Пил («Прочь»), Грета Гервиг («Леди Бёрд») и Пол Томас Андерсон («Призрачная нить»). Для дель Торо это четвертая номинация на «Оскар» и первая победа.
Действие фильма «Форма воды» разворачивается в 1963 году. Немая уборщица секретной военной лаборатории Элайза Эспозито влюбляется в отловленного в одной из рек Южной Америки человека-амфибию. В тех краях этому существу поклоняются как божеству. Во время обеденных перерывов Элайза тайно проникает в запертую лабораторию, чтобы проводить время с загадочным существом. Она кормит его сваренными вкрутую яйцами, учит языку жестов, дает послушать музыку со своих любимых пластинок. Когда женщине становится известно, что над любимым собираются ставить жестокие эксперименты, а затем убить, она организовывает его побег.
Ранее семья американского писателя и сценариста Пола Зиндера обвинила создателей картины в плагиате. По их мнению, мексиканский режиссер позаимствовал сюжет картины из пьесы литератора «Позволь мне услышать твой шепот».