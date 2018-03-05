Звягинцев остался без «Оскара» 

Фильм российского режиссера "Нелюбовь", номинированный на получение премии "Оскар" в номинации "Фильм на иностранном языке", остался без награды.
Победа в номинации присуждена картине "Фантастическая женщина" чилийского режиссера Себастьяна Лелио. Лента оставила позади главные фестивальные хиты прошедшего года — "Нелюбовь", "О теле и душе" и "Квадрат", выигравший в Каннах.
Напомним, что для Андрея Звягинцева это уже вторая номинация — три года назад на статуэтку претендовал фильм "Левиафан", однако также остался без награды.