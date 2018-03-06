Сильнейших юных экологов выявили в ЮВАО

Учащиеся школ ЮВАО приняли участие в очном туре межрайонного этапа VII Московского городского конкурса социально значимых экологических проектов школьников.

— К конкурсу ребята начали готовиться еще в сентябре совместно с сотрудниками природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ «Мосприрода», — говорит представитель пресс-службы дирекции природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ «Мосприрода» Мария Антонова . — За это время они провели несколько экологических опытов, научились сортировать бытовые отходы, оценивать состояние окружающей среды и многое другое.

Защита проектов прошла во дворце творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара. Мероприятие прошло в форме деловой игры, участники которой должны презентовать свой проект и заручиться поддержкой экспертов.

Свои работы представили ученики школ № 1228 «Лефортово» и № 439 «Интеллект». В итоге первое место в секции «ЭкоШаг-2» (номинация «Экология и общество») заняла София Виноградова из школы № 439 «Интеллект» с проектом «Социально-экологический проект по изучению проблемы утилизации твердых бытовых отходов в мегаполисе на примере района Нижегородский». Коллективная работа Людмилы Житеневой, Любови Расторгуевой, Тогрула Мамедова «Комплексная оценка экологического состояния микрорайона школы № 1228 „Лефортово“ смогла занять второе место в секции „Экологический проект-1“ (номинация „Экологический след“).