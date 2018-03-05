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Netflix продлил сериал «Черное зеркало»
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Netflix продлил сериал «Черное зеркало» 

Собака 5 марта 2018
Дата выхода нового сезона, количество серий и сюжет пока неизвестны.
Ранее автор сериала «Черное зеркало» Чарли Брукер сообщил о выпуске одноименной книжной антологии. Печатная версия событий, описываемых в шоу, выйдет в виде трех томов, каждый из которых будет представлять собой отдельную повесть. Над первым томом будут трудиться Кори Доктороу («Down and Out in the Magic Kingdom»), Клэр Норт («Пятнадцать жизней Гарри Огаста») и Сильвен Невель («Sleeping Giants»). Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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