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У «Оскара-2018» худший рейтинг в истории
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У «Оскара-2018» худший рейтинг в истории 

Рамблер 6 марта 2018
Рейтинг трансляции церемонии "Оскар" критически снизился в 2018 году.
Показатель заинтересованности зрителей стал самым худшим в истории проведения мероприятий Американской Киноакадемии, сообщает Deadline.
Несмотря на то, что этом году церемонию вел американский комик Джимми Киммел, ему не удалось вернуть зрительские симпатии.
Настолько плохой рейтинг у церемонии в последний раз был зафиксирован в 2008 году, шоу тогда вел Джон Стюарт.
В этом году премию "Оскар" в четырех номинациях, в том числе и за лучший фильм, получила картина "Форма воды" режиссера Гильермо Дель Торо.
Картина российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" была номинирована как "лучший фильм на иностранном языке", но осталась без золотой статуэтки.
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