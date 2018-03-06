У «Оскара-2018» худший рейтинг в истории 

Рейтинг трансляции церемонии "Оскар" критически снизился в 2018 году.
Показатель заинтересованности зрителей стал самым худшим в истории проведения мероприятий Американской Киноакадемии, сообщает Deadline.
Несмотря на то, что этом году церемонию вел американский комик Джимми Киммел, ему не удалось вернуть зрительские симпатии.
Настолько плохой рейтинг у церемонии в последний раз был зафиксирован в 2008 году, шоу тогда вел Джон Стюарт.
В этом году премию "Оскар" в четырех номинациях, в том числе и за лучший фильм, получила картина "Форма воды" режиссера Гильермо Дель Торо.
Картина российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" была номинирована как "лучший фильм на иностранном языке", но осталась без золотой статуэтки.