Вышел трейлер к сериалу «Затерянные в космосе»

Проект является ремейком одноименного американского сериала 1960-х годов.

Действие происходит в 2046 году — в целях колонизации, семья Робинсонов отправляется на отдаленную планету, однако из-за аварии их корабль сбивается с курса и теперь они вынуждены бороться за выживание.

Премьера первого сезона состоится 13 апреля этого года.