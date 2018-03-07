Вышел трейлер к сериалу «Затерянные в космосе» 

Проект является ремейком одноименного американского сериала 1960-х годов.
Действие происходит в 2046 году — в целях колонизации, семья Робинсонов отправляется на отдаленную планету, однако из-за аварии их корабль сбивается с курса и теперь они вынуждены бороться за выживание.
В сериале снимаются Тоби Стивенс, Молли Паркер, Игнасио Серричио, Тейлор Расселл, Мина Сандуолл и Макс Дженкинс. Продюсируют сериал Мэтт Сазама и Берк Шарплесс. Шоуранером выступает Зак Эстрин.
Премьера первого сезона состоится 13 апреля этого года.