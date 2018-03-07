Первый трейлер «Черновика» по книге Лукьяненко

Фильм рассказывает историю молодого и талантливого дизайнера компьютерных игр Кирилла, которого в один миг забывают все, кого он знал. Оказывается, Кирилл выбран для таинственной миссии ‒ стать "таможенником" между десятками параллельных миров. Молодому человеку предстоит узнать, действительно ли наш мир ‒ всего лишь "черновик", которого в реальности не существует.

В прокат "Черновик" выйдет 25 мая этого года.