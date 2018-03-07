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Первый трейлер «Черновика» по книге Лукьяненко
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Первый трейлер «Черновика» по книге Лукьяненко 

Рамблер 7 марта 2018
В Сети появился первый трейлер фильма "Черновик" — новой ленты по мотивам книги Сергея Лукьяненко. Режиссером картины стал Сергей Мокрицкий, а главные роли исполнили Никита Волков, Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Евгений Цыганов и другие.
Фильм рассказывает историю молодого и талантливого дизайнера компьютерных игр Кирилла, которого в один миг забывают все, кого он знал. Оказывается, Кирилл выбран для таинственной миссии ‒ стать "таможенником" между десятками параллельных миров. Молодому человеку предстоит узнать, действительно ли наш мир ‒ всего лишь "черновик", которого в реальности не существует.
В прокат "Черновик" выйдет 25 мая этого года.
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