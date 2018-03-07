Вышел трейлер «Талли» с располневшей Шарлиз Терон

Вышел первый трейлер картины "Талли", режиссером которой стал номинант на "Оскар" Джейсон Райтман , а сценаристом — оскароносный Диабло Коуди. Но известна предстоящая картина была зрителю по другому поводу — набравшая специально для роли 15 кг, Шарлиз Терон уже давно захватила внимание поклонников и заинтриговала зрителя.

В основе сюжета одинокая мать троих детей, забывшая в жизни уже обо всем, кроме хлопот с отпрысками. Но заботливый брат добродушно предоставляет сестре няню. Вот тут жизнь становится веселее, ведь няня им достается особенная — со своими заскоками.

На широкие экраны в России лента выйдет 26 апреля этого года.