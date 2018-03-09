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Козловский нанес «удары поцелуями» по женщинам
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Козловский нанес «удары поцелуями» по женщинам 

Рамблер 9 марта 2018
Сейчас спортивные темы на коне. Чего только стоят картины «Легенда № 17» или «Движение вверх», долгое время державшееся в топе проката. На очереди фильм «Тренер» с участием Данилы Козловского. В ленте актер исполнит роль футболиста Юрия Столешникова.
Премьера фильма назначена на 19 апреля 2018 года, но уже сейчас Данила Козловский выложил в своем микроблоге удивительный отрывок — короткий видеоролик из фильма, который… поздравляет всех женщин с 8 Марта. В нем игроки футбольной команды предлагают нанести «акцентированные удары поцелуями» по женщинам и признаются, что в жизни нет ничего главнее милых дам.
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