Козловский нанес «удары поцелуями» по женщинам

Сейчас спортивные темы на коне. Чего только стоят картины «Легенда № 17» или «Движение вверх», долгое время державшееся в топе проката. На очереди фильм «Тренер» с участием Данилы Козловского . В ленте актер исполнит роль футболиста Юрия Столешникова

Премьера фильма назначена на 19 апреля 2018 года, но уже сейчас Данила Козловский выложил в своем микроблоге удивительный отрывок — короткий видеоролик из фильма, который… поздравляет всех женщин с 8 Марта. В нем игроки футбольной команды предлагают нанести «акцентированные удары поцелуями» по женщинам и признаются, что в жизни нет ничего главнее милых дам.