10 позитивных комедий для беззаботных выходных

Объявляем эти выходные «уик-эндом психологического здоровья». Давайте делать только то, что радует, и смеяться — иначе выдержать этот дополнительный месяц зимы будет сложно. 1+1. Нарушая правила

Филипе — миллионер-инвалид, парализованный ниже шеи и передвигающийся только в инвалидном кресле. Ему нужен помощник, и после кастинга он нанимает садовника Тито, у которого нет опыта такой работы. Кроме того, Тито безответственный и относится к своему начальнику, как к здоровому человеку. Но это именно то, что нужно Филипе. Аргентинский ремейк культовой комедии «1+1» (она на ivi тоже бесплатно, но мы предлагаем свежий вариант). Гуляй, Вася!

Главный герой, Митя, хочет развестись со своей женой. Он с ней, в общем-то, уже давно не живет, но Вася (это женщина, да) из вредности не хочет разводиться просто так. Тогда несчастный Митя уговаривает официантку из кафе подыграть ему и сказать, что она его невеста. Но Васе нужно больше, она хочет удостовериться в их чувствах… Новая комедия от режиссера «Неадекватных людей». Шпион по соседству

Семь психопатов Джеки Чан в роли няньки-добровольца: его персонаж ухаживает за соседкой и вызвался присмотреть за двумя её детьми. Классический сюжет про вредных детей, расположение которых завоевать не так просто, как думал бэби-ситтер. Но это же Джеки Чан, поэтому дальше обязательно будет боевик, комический.

Криминальная комедия от режиссера «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Марти — сценарист в творческом кризисе, решивший помочь другу в его маленьком бизнесе: они воруют собак богатых людей, а потом возвращают за вознаграждение. Однажды они украдут милого ши-тцу, владельцем которого окажется жестокий гангстер… SuperАЛИБИ

Молодой предприниматель Грег основывает чрезвычайно доходную компанию, которая фабрикует алиби — теперь кто угодно может врать о чем угодно. И все бы хорошо, но он встретил девушку своей мечты, ненавидящую ложь. В качестве вишенки на торте: отец девушки — клиент Грега. Реальные упыри

Псевдодокументалка о трех австралийских вампирах, которые живут в общежитии. Ребятам нужно платить арендную плату, мыть посуду и изгаляться в способах, которыми они заманивают к себе жертв. В современном мире сделать это не просто. Одна из лучших комедий десятилетия. Голоса

Джерри — хороший парень, который должен принимать таблетки, назначенные ему психиатром. Но лечение должно быть регулярным, а Джерри на него забил, и теперь его домашние питомцы разговаривают с ним. И не о погоде, а о том, как стать серийным убийце, например. Очень плохие мамочки

У Эми идеальная жизнь: прекрасный муж, умные дети и перспективная карьера. Но как же все это может выматывать. Объединившись с еще двумя уставшими родительницами, Эми уходит в отрыв. Но общество категорически против! Молодость по страховке

Бодрая, но пожилая Ева получает компенсацию по социальной страховке, и сумма оказывается неожиданно огромной — пять миллионов долларов. Прихватив подругу, она пускается в главное приключение своей жизни. Это то, о чем мы все тихонечко мечтаем в обеденный перерыв. Всё могу

Инопланетяне прилетели к Земле, решили, что люди, которые живут на ней, «не очень», и подлежат уничтожению. Но все же дали последний шанс: выбрали простого учителя, наделили его безграничными возможностями и постановили, что по итогам эксперимента примут решение о всех семи миллиардах людей. Это не самая умная, но совершенно точно добрая комедия, после просмотра которой у вас будет хорошее настроение и парочка новых фраз в речи.