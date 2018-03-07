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Винни-Пух вернулся: вышел трейлер нового фильма
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Винни-Пух вернулся: вышел трейлер нового фильма 

Рамблер 7 марта 2018
Disney выпустила трейлер фильма "Кристофер Робин" режиссера Марка Форстера. В картине Кристофер повзрослел и столкнулся с многочисленными "взрослыми" проблемами. Как раз во время жизненных трудностей он вновь встречает Винни-Пуха и его друзей.
Кристофера Робина сыграл актер Юэн Макгрегор, известный по роли Оби-Ван Кеноби в "Звездных войнах". Медвежонка озвучивает Джим Каммингс, голосом которого Винни-Пух говорил в мультсериалах.
Фильм "Кристофер Робин" выйдет в российский прокат 2 августа 2018 года.
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