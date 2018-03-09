«Мэри Поппинс возвращается»: вышел первый трейлер

Студия Disney выпустила первый трейлер фильма "Мэри Поппинс возвращается" — сиквела ленты 1964 года.

Действие новой картины о приключениях няни-волшебницы разворачивается спустя двадцать лет после событий, описанных в оригинале. В центре сюжета — повзрослевшие Джейн и Майкл Бэнкс, которые переживают личную потерю. Загадочная няня Мэри Поппинс в очередной раз помогает своим бывшим воспитанникам обрести счастье.

Выход фильма "Мэри Поппинс возвращается" на российские экраны в январе следующего года.