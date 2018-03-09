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«Мэри Поппинс возвращается»: вышел первый трейлер
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«Мэри Поппинс возвращается»: вышел первый трейлер 

Рамблер 9 марта 2018
Студия Disney выпустила первый трейлер фильма "Мэри Поппинс возвращается" — сиквела ленты 1964 года.
Действие новой картины о приключениях няни-волшебницы разворачивается спустя двадцать лет после событий, описанных в оригинале. В центре сюжета — повзрослевшие Джейн и Майкл Бэнкс, которые переживают личную потерю. Загадочная няня Мэри Поппинс в очередной раз помогает своим бывшим воспитанникам обрести счастье.
Главную роль в фильме "Мэри Поппинс возвращается" сыграла Эмили Блант. Кроме того, в картине снялись Мэрил Стрип, Колин Ферт, Бен Уишоу и Эмили Мортимер.
Выход фильма "Мэри Поппинс возвращается" на российские экраны в январе следующего года.
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