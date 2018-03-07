Появился новый трейлер к фильму «Мария Магдалина»

В апреле 2018 года состоится российская премьера фильма Гарта Дэвиса Мария Магдалина ». На днях киностудия Universal представила новый дублированный трейлер к фильму.

Картина рассказывает об одной из самых загадочных женщин в истории человечества.

Согласно сюжету, Мария, бросив вызов предрассудкам своего времени, оставляет привычную жизнь и присоединяется к группе единомышленников, лидером которых является Иисус из Назарета.

Именно здесь она найдет свое место в жизни, оказавшись на судьбоносной дороге в Иерусалим.