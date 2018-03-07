Появился новый трейлер к фильму «Мария Магдалина» 

В апреле 2018 года состоится российская премьера фильма Гарта Дэвиса «Мария Магдалина». На днях киностудия Universal представила новый дублированный трейлер к фильму.
Картина рассказывает об одной из самых загадочных женщин в истории человечества.
Согласно сюжету, Мария, бросив вызов предрассудкам своего времени, оставляет привычную жизнь и присоединяется к группе единомышленников, лидером которых является Иисус из Назарета.
Именно здесь она найдет свое место в жизни, оказавшись на судьбоносной дороге в Иерусалим.
Главные роли в фильме исполнили Хоакин Феникс, Руни Мара, Чиветель Эджиофор и Тахар Рахим.