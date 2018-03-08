6 фильмов, которые помогут «понять» женщину

Многие мужчины согласятся с тем, что им, порой, не хватает знаний о женском мироустройстве и женской психологии. Бывает, что поступки и суждения прекрасной половины человечества им непонятны и загоняют в тупик, а сами женщины отказываются объяснять все тонкости своих натур.

Мы решили собрать подборку фильмов, которые помогут хоть немного разобраться в этих деликатных вопросах, и чтобы мужчины смогли попытаться понять внутренний мир своих спутниц. Чего хотят женщины

Ловелас Ник Маршал уверенно поднимается вверх по карьерной лестнице, пока его место не занимает новая сотрудница — Дарси Макгуайр. Ник стремится всеми силами вернуть себе должность, но с ним происходит несчастный случай. После удара током, Ник начинает слышать мысли женщин. Он собирается использовать эту способность в свою пользу, но вместо этого находит свою любовь. Под солнцем Тосканы

Писательница Фрэнсис Мэйс крайне тяжело переживает развод и глубокий творческий кризис. Её подруга Патти, желая помочь, дарит Фрэнсис путевку в Италию. Оказавшись в Тоскане, Фрэнсис чувствует непреодолимое желание начать новую жизнь: покупает старинную виллу, заводит новые знакомства и еще не знает, что впереди её ждет новая любовь. Отпуск по обмену

Жасмин Англичанка Айрис Симпкинс автор популярной свадебной колонки в « Daily Telegraph », но её собственная личная жизнь не ладится. Айрис влюблена в мужчину, который любит другую женщину. Далеко от неё, в Южной Калифорнии, владелица процветающего рекламного агентства Аманда Вудс внезапно узнает про измену своего возлюбленного. Живя за тысячи километров друг от друга, женщины знакомятся в интернете и договариваются на две недели поменяться континентами. Айрис летит в Калифорнию, а Аманда в Англию. На новом месте жизнь девушек круто изменится.

Жасмин Фрэнсис и её муж Хэл мультимиллионеры из Нью-Йорка ведут богатую жизнь, кочуя с одной светской тусовки на другую. В один момент все рушится, когда Хэла за мошенничество отправляют в тюрьму. Жасмин лишается прежних денег и доступа к привычной жизни, плюс ситуация омрачается тем, что незадолго до ареста муж признался ей в измене. Подавленная Жасмин уезжает из Нью-Йорка в Сан-Франциско, в маленькую квартирку к своей сестре, чтобы попытаться взять себя в руки и жить дальше. Ешь, Молись, Люби

Нежность Потерпев крах в личной жизни, пережив развод с мужем и расставание с возлюбленным, Элизабет Гилберт осознает, что живет совершенно не той жизнью, какой хотела. В поисках себя, она отправляется в путешествие по миру. В Италии Элизабет познает настоящее наслаждение, в Индии обретает религию, а в Индонезии находит гармонию. Более того, Элизабет встречает мужчину, с которым хочет провести всю оставшуюся жизнь.

Привычная и вполне счастливая жизнь Натали рушится, после гибели мужа в автокатастрофе. Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, Натали нагружает себя работой и быстро продвигается вверх по карьерной лестнице. В один из обыденных рабочих дней к ней в кабинет заходит Маркус, скромный и невзрачный коллега, на которого никто не обращает внимания. Поддаваясь неизвестному порыву Натали внезапно целует Маркуса, и с этого момента их жизнь кардинально меняется.