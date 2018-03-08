В прокат выходит фильм «Я худею»

В качестве подарка всем российским женщинам 8 марта выходит в прокат картина "Я худею".

Но самые тяжелые испытания выпали на долю актрисы, исполняющей главную роль. Для фильма ей пришлось сначала набрать 20 килограммов лишнего веса, а затем сбросить их за короткий срок — всего полтора месяца. За преображением Саши можно наблюдать в трейлере.