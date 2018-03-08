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В прокат выходит фильм «Я худею»
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В прокат выходит фильм «Я худею» 

Рамблер 8 марта 2018
В качестве подарка всем российским женщинам 8 марта выходит в прокат картина "Я худею".
Критики уже назвали фильм российской "Бриджит Джонс". Авторы ленты — режиссер Алексей Нужный и сценарист Николай Куликов — о проблемах полных людей знают не понаслышке. Каждый из них сбросил не один десяток килограммов, за месяцы труда накопилось немало годного материала.
Но самые тяжелые испытания выпали на долю актрисы, исполняющей главную роль. Для фильма ей пришлось сначала набрать 20 килограммов лишнего веса, а затем сбросить их за короткий срок — всего полтора месяца. За преображением Саши можно наблюдать в трейлере.
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