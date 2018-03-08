Российский «Лед» в швейцарском прокате

Российская спортивная драма "Лед" режиссера Олега Трофима вышла в прокат в Швейцарии.

Зрители могут посмотреть фильм в центральных кинотеатрах в Женеве, Берне, Лозанне, Лугано, Монтре, Базеле, Люцерне и Цюрихе, он идет на языке оригинала с английскими субтитрами.

Главная героиня — фигуристка Надя — получает травму на льду. Из-за ошибки партнера девушка попадает в больницу, но вернуть веру в себя и исполнить мечту всей жизни ей поможет хоккеист Саша.

Также картину покажут в Китае, странах Балтии, бывшей Югославии и Латинской Америки.

В российском прокате лента уже заработала более 1,2 млрд рублей, а первый день показа фильм стал лидером, собрав около 200 млн рублей.