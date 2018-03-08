Ещё
Российский «Лед» в швейцарском прокате
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский «Лед» в швейцарском прокате 

Рамблер 8 марта 2018
Российская спортивная драма "Лед" режиссера Олега Трофима вышла в прокат в Швейцарии.
Зрители могут посмотреть фильм в центральных кинотеатрах в Женеве, Берне, Лозанне, Лугано, Монтре, Базеле, Люцерне и Цюрихе, он идет на языке оригинала с английскими субтитрами.
Главная героиня — фигуристка Надя — получает травму на льду. Из-за ошибки партнера девушка попадает в больницу, но вернуть веру в себя и исполнить мечту всей жизни ей поможет хоккеист Саша.
Также картину покажут в Китае, странах Балтии, бывшей Югославии и Латинской Америки.
В российском прокате лента уже заработала более 1,2 млрд рублей, а первый день показа фильм стал лидером, собрав около 200 млн рублей.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?2
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской16
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение