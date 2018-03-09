У сериала «Клан Сопрано» появится приквел

Создатель "Клана Сопрано" Дэвид Чейз снимет полнометражный приквел к сериалу. Права на экранизацию купила американская кинокомпания New Line Cinema.

Сценарий будущей картины под рабочим названием "Множество святых Ньюарка" Чейз написал вместе Лоуренсом Коннером, который в свое время работал и над сериалом. Кроме того, Дэвид Чэйз займется продюсированием ленты.

Сюжет приквела расскажет о конфликте итальянских и афроамериканских группировок в Нью-Джерси в 1960-е годы. Другие детали сюжета пока не раскрываются, но, вероятно, в фильме может появится Джованни "Джонни Бой" Сопрано — отец главного героя сериала Тони Сопрано.