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У сериала «Клан Сопрано» появится приквел
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У сериала «Клан Сопрано» появится приквел 

Рамблер 9 марта 2018
Фото: Кадр из сериала "Клан Сопрано"
Создатель "Клана Сопрано" Дэвид Чейз снимет полнометражный приквел к сериалу. Права на экранизацию купила американская кинокомпания New Line Cinema.
Сценарий будущей картины под рабочим названием "Множество святых Ньюарка" Чейз написал вместе Лоуренсом Коннером, который в свое время работал и над сериалом. Кроме того, Дэвид Чэйз займется продюсированием ленты.
Сюжет приквела расскажет о конфликте итальянских и афроамериканских группировок в Нью-Джерси в 1960-е годы. Другие детали сюжета пока не раскрываются, но, вероятно, в фильме может появится Джованни "Джонни Бой" Сопрано — отец главного героя сериала Тони Сопрано.
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